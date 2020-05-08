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Гроза на сході і сухо - на заході: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     08.05.2020 - 08:00
Гроза на сході і сухо - на заході: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Харківській та Дніпропетровській областях буде гроза

Погода в Україні 8 травня трохи покращиться, дощів не буде у західних областях, а температура повітря коливатиметься від +12 до +17. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних, Київській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях сьогодні сухо, але холодно, вдень буде +12+17, а вночі +3+5. В інших областях сьогодні дощі, зокрема, у Харківській та Дніпропетровській областях буде гроза. Вдень на півночі буде +12+15, а вночі +5+7. У східних областях температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +6+8. У центрі країни температура повітря коливатиметься вдень від +14 до 16, а вночі від +4 до +7. На півдні країни вдень буде +14+19, а вночі +6+9.

Гроза на сході і сухо - на заході: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сухо, без дощів, вдень температура повітря складе +14+16, а вночі +4+6.

Гроза на сході і сухо - на заході: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Карпатах була хуртовина і мороз, намело 15 см снігу.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - тут очікуються потужні зливи.

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