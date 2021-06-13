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Гроза и шквалы: в Киеве и области объявили первый уровень опасности

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Киевская область, Воскресенье 13 июня 2021 13:41
Гроза и шквалы: в Киеве и области объявили первый уровень опасности Фото: в Киеве и области объявили первый уровень опасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа с удержанием до конца суток ожидается гроза и шквал 15-20 м/сек. В регионе объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 13 июня гроза, шквал 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Завтра, 14 июня, в южных и центральных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен i уровень опасности - желтый.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение на все выходные.

Напомним, в течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

В стране сегодня в течение дня сохранятся дожди с грозами. Осадки прогнозируют во всех областях.

В то же время, в южных и восточных регионах сохранится достаточно высокая температура. В течение дня воздух будет прогреваться до + 24-26 градусов. Ночью там прогнозируют +15-17 градусов.

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