Дожди и похолодание: где в Украине сегодня ухудшится погода
Погода в Украине ухудшится. Кроме дождей, в некоторых регионах ожидается похолодание.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода по Украине
В стране сегодня в течение дня сохранятся дожди с грозами. Осадки прогнозируют во всех областях.
В то же время, в южных и восточных регионах сохранится достаточно высокая температура. В течение дня воздух будет прогреваться до + 24-26 градусов. Ночью там прогнозируют +15-17 градусов.
Прохладнее будет в северных, центральных и западных областях. Там температура максимально повысится в течение дня до +18-20 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +12-14 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что погода будет прохладной. Днем ожидается +19-21 градус. Ночью температура опустится до +13-15 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение на все выходные.
Напомним, в течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.