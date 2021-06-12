Ливни с грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение на все выходные
Фото: по Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в ближайший час ухудшится погода. С содержанием до конца суток 12 июня удержатся грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
По данным синоптиков, ухудшение погоды сохранится и 13 июня.
В западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).
В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).
Ранее сообщалось, что в Украине идет новая волна дождей и похолодания.
Напомним, синоптики прогнозировали, что уже со вторника дожди начнут сдвигаться с территории страны в восточном направлении.