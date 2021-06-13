Гроза і шквали: у Києві та області оголосили перший рівень небезпечності

Фото: у Києві та області оголосили перший рівень небезпечності (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби очікується гроза та шквал 15-20 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними УкрГідрометцентру, у Києві та Київській області, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 13 червня гроза, шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні. Завтра, 14 червня, у південних та центральних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.