Гроза і шквали: у Києві та області оголосили перший рівень небезпечності
У Києві та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби очікується гроза та шквал 15-20 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними УкрГідрометцентру, у Києві та Київській області, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 13 червня гроза, шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Завтра, 14 червня, у південних та центральних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.
Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження на всі вихідні.
Нагадаємо, протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.
В країні сьогодні протягом дня утримаються дощі з грозами. Опади прогнозують в усіх областях.
Водночас, у південних та східних регіонах утримається досить висока температура. Протягом дня повітря буде прогріватися до +24-26 градусів. Вночі там прогнозують +15-17 градусів.