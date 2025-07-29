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Гроза накриє Київ та область 30 липня: як діяти під час негоди

Вівторок 29 липня 2025 14:57
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Гроза накриє Київ та область 30 липня: як діяти під час негоди Ілюстративне фото: Київ та область накриє гроза 30 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Завтра, 30 липня, Київ та область накриє гроза та злива. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

За даними синоптиків, завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Прогнозується значний дощ та гроза.

Вітер буде північно-західний, з поривами до 7-12 м/с. А ось температура вночі очікується від +14 до +19 градусів. А вдень до +25 градусів.

У зв'язку з цим буде оголошено жовтий, перший, рівень небезпеки.
Гроза накриє Київ та область 30 липня: як діяти під час негоди

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорт", - попередили в "Укргідрометцентрі".

Як діяти у негоду

Через негоду громадянам радять не перебувати поруч із білбордами, лініями електропередач та великими деревами, а також не паркувати авто біля них.

Крім того, варто щільно зачинити вікна й прибрати з відкритих балконів речі, які може зірвати вітер.

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Похолодання в Україні

За прогнозом, найближчими днями очікується незначне похолодання на півдні та сході України. Стовпчик термометра може показувати до +28 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді.

Нагадаємо, що вчора у Чернівецькій області також внаслідок негоди десятки тисяч будинків залишились без світла, також пошкоджені автомобілі та заклади освіти.

А ось сьогодні, 29 липня, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску.

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