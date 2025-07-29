Гроза накриє Київ та область 30 липня: як діяти під час негоди
Завтра, 30 липня, Київ та область накриє гроза та злива. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.
За даними синоптиків, завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Прогнозується значний дощ та гроза.
Вітер буде північно-західний, з поривами до 7-12 м/с. А ось температура вночі очікується від +14 до +19 градусів. А вдень до +25 градусів.
У зв'язку з цим буде оголошено жовтий, перший, рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорт", - попередили в "Укргідрометцентрі".
Як діяти у негоду
Через негоду громадянам радять не перебувати поруч із білбордами, лініями електропередач та великими деревами, а також не паркувати авто біля них.
Крім того, варто щільно зачинити вікна й прибрати з відкритих балконів речі, які може зірвати вітер.
У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Похолодання в Україні
За прогнозом, найближчими днями очікується незначне похолодання на півдні та сході України. Стовпчик термометра може показувати до +28 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді.
Нагадаємо, що вчора у Чернівецькій області також внаслідок негоди десятки тисяч будинків залишились без світла, також пошкоджені автомобілі та заклади освіти.
А ось сьогодні, 29 липня, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску.
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