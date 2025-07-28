Негода накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей без світла, пошкоджені авто та школи
У Чернівецькій області внаслідок негоди десятки тисяч будинків залишились без світла, також пошкоджені автомобілі та заклади освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
"Наслідки негоди на Буковині: десятки повалених дерев, пошкоджені будівлі, автомобілі, обрив ліній електропередачі. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Кельменецькій, Новоселицькій та Хотинській територальних громадах. Також пошкоджено будівлі Ванчиковецького і Костичанівського ліцеїв", - зазначив глава Чернівецької ОВА.
За словами Запаранюка, наразі у 70 населених пунктах області без світла понад 26,7 тисяч помешкань, більшість – у Дністровському районі.
Він також зазначив, що 25 бригад енергетиків у складі майже 100 осіб працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання.
Погода в Україні
Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.
У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.
Також синоптики попереджали, що столицю України накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.