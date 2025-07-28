ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Негода накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей без світла, пошкоджені авто та школи

Понеділок 28 липня 2025 12:59
UA EN RU
Негода накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей без світла, пошкоджені авто та школи Фото: негода накрила Чернівецьку область (t.me/chernivetskaODA)
Автор: Константин Широкун

У Чернівецькій області внаслідок негоди десятки тисяч будинків залишились без світла, також пошкоджені автомобілі та заклади освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Наслідки негоди на Буковині: десятки повалених дерев, пошкоджені будівлі, автомобілі, обрив ліній електропередачі. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Кельменецькій, Новоселицькій та Хотинській територальних громадах. Також пошкоджено будівлі Ванчиковецького і Костичанівського ліцеїв", - зазначив глава Чернівецької ОВА.

За словами Запаранюка, наразі у 70 населених пунктах області без світла понад 26,7 тисяч помешкань, більшість – у Дністровському районі.

Він також зазначив, що 25 бригад енергетиків у складі майже 100 осіб працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання.

Погода в Україні

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.

Також синоптики попереджали, що столицю України накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівецька область
Новини
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку