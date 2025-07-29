ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гроза накроет Киев и область 30 июля: как действовать во время непогоды

Вторник 29 июля 2025 14:57
UA EN RU
Гроза накроет Киев и область 30 июля: как действовать во время непогоды Иллюстративное фото: Киев и область накроет гроза 30 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Завтра, 30 июля, Киев и область накроет гроза и ливень. Объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Прогнозируется значительный дождь и гроза.

Ветер будет северо-западный, с порывами до 7-12 м/с. А вот температура ночью ожидается от +14 до +19 градусов. А днем до +25 градусов.

В связи с этим будет объявлен желтый, первый, уровень опасности.
Гроза накроет Киев и область 30 июля: как действовать во время непогоды

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили в "Укргидрометцентре".

Как действовать в непогоду

Из-за непогоды гражданам советуют не находиться рядом с билбордами, линиями электропередач и большими деревьями, а также не парковать авто возле них.

Кроме того, стоит плотно закрыть окна и убрать с открытых балконов вещи, которые может сорвать ветер.

В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Если падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Похолодание в Украине

По прогнозу, в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание на юге и востоке Украины. Столбик термометра может показывать до +28 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде.

Напомним, что вчера в Черновицкой области также в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, также повреждены автомобили и учебные заведения.

А вот сегодня, 29 июля, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Киев Штормовое предупреждение
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку