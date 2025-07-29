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На заході зливи, на півдні спека: синоптик розповіла, що чекати від погоди 29 липня

Вівторок 29 липня 2025 07:00
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На заході зливи, на півдні спека: синоптик розповіла, що чекати від погоди 29 липня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 29 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 29 липня, погоду визначатимуть атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, ці умови визначатимуть нестійку дощову погоду в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.

"Повинна сказати, що через таку складну ситуацію різні метеорологічні моделі прогнозу погоди не зовсім одностайні у своїх подальших синоптичних планах", - пише Діденко.

Опадів не буде сьогодні у всій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Якою буде температура

За даними Діденко, температура повітря сьогодні найвищою залишається на півдні України - від +32 до +36 градусів. На сході - від +30 до +34 градусів. На півночі - від +28 до +32 градусів.

У центральній частині очікується від +32 до +36 градусів, а на Вінниччині до +28 градусів.
У західних областях завтра +18+23 градуси, місцями у дощах +16+18 градусів.

"Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними", - зауважила синоптик.

Погода у Києві

У Києві сьогодні місцями можливі дощі та грози. Температура повітря буде високою, до +30 градусів.

Очікується похолодання

Діденко зауважила, що після сьогоднішнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря. Спека можлива у південних регіонах.

"Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня", - заявила вона.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього тижня.

Також синоптик Наталка Діденко попереджала киян про особливо спекотні дні.

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Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
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