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Гройсман заявил о многих претензиях к руководству НАК "Нафтогаз"

Новости » Энергетика    09.11.2018 - 18:19
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Премьер отметил, что категорически не согласен с политикой НАК по выплате чрезмерных премий.

У Кабинета министров Украины есть много претензий к руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по управлению компанией. Об этом заявил глава Кабмина Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава правительства отметил, что категорически не согласен с политикой НАК по выплате чрезмерных премий.

"Я категорически не согласен с политикой "Нафтогаза" по чрезмерных премиях, чрезмерных заработных платах. Они работают по контракту, который был заключен, но у меня есть много претензий к управлению "Нафтогазом". Я это говорил неоднократно", - отметил премьер -министр и добавил, что Кабмин в связи с этим принял решение ограничить выплаты.

Напомним, в июне Гройсман заявил, что в наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз" было направлено письмо от Кабмина с требованием объяснить назначение больших премий работникам предприятия.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае наблюдательный совет НАК принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским "Газпромом" по транзитному контракту. Так, общий объем выплат был утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже, то есть, 46,3 млн долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долларов.

Отмечалось, что премию получит 41 сотрудник "Нафтогаза", который прямо или косвенно внес вклад в победу над "Газпромом".

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