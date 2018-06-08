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Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" объяснить высокие премии сотрудникам компании

НовостиПолитика    08.06.2018 - 11:22
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В наблюдательный совет НАК направлено соответствующее письмо

В наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз" было направлено письмо от Кабинета министров с требованием объяснить назначение больших премий работникам предприятия. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что правительство не принимало никаких решений по любым премированиям. Соответственно, НАК - компания, которая управляется независимым наблюдательным советом. Я тоже остаюсь озабочен таким решением (относительно премирования, - ред.). Поэтому я направил официальное письмо в наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свои решения и проинформировали Кабмин. Я ожидаю ответ на этот вопрос. Я не поддерживаю политику высоких вознаграждений, так как считаю, что они не ко времени. Хотя, надо признать, что НАК "Нафтогаз" получил серьезную победу для Украины в размере 4,5 млрд долларов США - иск, который мы выиграли у "Газпрома". Хотя это решение принял наблюдательный совет, я считаю, что это перегиб", - заявил Гройсман.

Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту. Сообщается, что общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), он составит 46,3 млн долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долларов.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, премия, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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