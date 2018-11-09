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Гройсман заявив про багато претензій до керівництва НАК "Нафтогаз"

Новини » Енергетика    09.11.2018 - 18:19
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Прем'єр зазначив, що категорично не згоден з політикою НАК щодо виплати надмірних премій.

Кабінет міністрів України має багато претензій до керівництва Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо управління компанією. Про це заявив голова Кабміну Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова уряду зазначив, що категорично не згоден з політикою НАК щодо виплати надмірних премій.

"Я категорично не згоден з політикою "Нафтогазу" щодо надмірних премій, надмірних заробітних плат. Вони працюють за контрактом, який був заключений, але у мене є багато претензій до управління "Нафтогазом". Я це говорив неодноразово", - зазначив прем'єр-міністр і додав, що Кабмін у зв'язку з цим схвалив рішення обмежити виплати.

Нагадаємо, у червні Гройсман заявив, що до наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" було направлено лист від Кабміну з вимогою пояснити призначення великих премій працівникам підприємства.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні наглядова рада НАК прийняла рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським "Газпромом" щодо транзитного контракту. Так, загальний обсяг виплат був затверджений на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі, тобто, 46,3 млн доларів. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн доларів.

Зазначалося, що премію отримає 41 співробітник "Нафтогазу", які прямо або побічно внесли вклад в перемогу над "Газпромом".

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир ГройсманНафтогаз України
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