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Набсовет "Нафтогаза" утвердил премии за победу в суде над "Газпромом"

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 12:57
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Сотрудникам компании выплатят 46,3 млн долларов премии

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" относительно транзитного контракта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Сообщается, что общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), он составит 46,3 млн долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долларов.

Премию получит 41 сотрудник "Нафтогаза", которые прямо или косвенно внесли вклад в победу над "Газпромом".

"Если бы не победа "Нафтогаза" в Стокгольме по двум контрактам, "Газпром" мог бы требовать долг в сумме, превышающей половину ВВП Украины. Я благодарен нашей команде за то, что все работали преданно и результативно", - отметил глава правления НАК Андрей Коболев.

Ожидается, что в мае выплатят первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов, что соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будет выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат миллионные премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже по транзиту.  

 

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Теги публикации: Газпром, премия, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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