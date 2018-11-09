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Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА за блокування децентралізації

Новини » Політика    09.11.2018 - 11:14
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр заявив, що відбиватиме атаки "тих, хто нападає на децентралізацію"

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман направить подання президенту Петру Порошенку щодо звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації. Про це прем'єр-міністр заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА за блокування децентралізації

Він зазначив, що підкилимні політичні ігрища ставлять сьогодні під загрозу проведення подальшої децентралізації в країні.

"Тишком-нишком, якісь підкилимні політичні ігрища ставлять сьогодні під загрозу проведення подальшої децентралізації в країні… Я відбиватиму атаки тих, хто нападає на децентралізацію і хоче її зупинити. Громади прийняли рішення об’єднатися, щоб бути сильнішими, щоб зріс їхній бюджет, а хтось заважає цьому. Уряд направить подання президенту на звільнення голів РДА, які заважають процесу децентралізації", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Кабінет міністрів закликає парламент прийняти ряд законопроектів, необхідних для проведення реформи децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що Німеччина направить спецпредставника з питань децентралізації в Україну.

Додамо, на думку глави комітету Верховної ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка, зараз в Україні немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Володимир ГройсмандецентралізаціяВерховна Рада
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