ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Кабмине призвали Раду поддержать законы реформы децентрализации

Новости » Политика    05.11.2018 - 13:36
Фото: Степан Кубив (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Степан Кубив (РБК-Украина, Виталий Носач)

Для правительства важно рассмотрение закона об основах админустройства и закон о службе в органах местного самоуправления

Кабинет министров призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в правительстве просят депутатов принять законопроекты №4564, №7083, №8051 и №8369.

"Я хотел бы подчеркнуть те важные законы, которые поддерживают наши международные партнеры. Уже вспомнили визит канцлера Ангелы Меркель, которая довольно высоко оценила реформы, которые внедряются в Украине. В том числе реформу децентрализации. Для нас очень важно рассмотрение закона об основах административного территориального устройства и закон о службе в органах местного самоуправления", - заявил Кубив.

Он также отметил, что на рассмотрение Рады ожидает законопроект №7083, который позволит провести реструктуризацию долгов коммунальных предприятий за предыдущие десятилетия.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, сейчас нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации, о чем заявил глава комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко. Подчеркивалось, что реформа децентрализации не в полной мере синхронизирована с базовыми реформами образования и здравоохранения.

Порошенко настаивает на увеличении финансирования программы бесплатных лекарств Рада должна ратифицировать соглашение о получении 1 млрд евро от ЕС, - Луценко
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСтепан КубивдецентрализацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь