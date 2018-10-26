В Украине нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации, - комитет ВР

Фото: Сергей Власенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Раде заявили, что реформа не в полной мере синхронизирована с базовыми реформами образования и здравоохранения

На сегодняшний день нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко, передает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление ВР.

Подчеркивается, что реформа децентрализации не в полной мере синхронизирована с базовыми реформами образования и здравоохранения.

"Глава комитета отметил, что на сегодня нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации, и она не в полной мере синхронизирована с базовыми реформами образования и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается необходимость урегулирования вопроса службы в органах местного самоуправления, передачи органам местного самоуправления полномочий по распоряжению землями за пределами населенных пунктов, надзора за деятельностью органов местного самоуправления, назначения первых выборов в объединенных территориальных общинах, которые находятся у линии разграничения.

Напомним, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что за три квартала 2018 доходы местных бюджетов выросли на 32,7 млрд гривен или на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Кабмин одобрил подписание дополнительного соглашения с Европейской комиссией о финансировании реформы децентрализации.