Гройсман предложил "зеркальные действия" в отношении РФ

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман отметил, что такой призыв адресует именно международному сообществу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил блокировать такое же количество российского флота, которое Россия блокирует на пути к украинским портам, нарушая международное право. Об этом он заявил, подытоживая достижения 5-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Гройсман отметил, что такой призыв адресует именно международному сообществу.

"Давайте в мировых портах будем блокировать такое же количество российского флота, которое она блокирует на пути к украинским портам, нарушая все правила и нормы. Тогда это будут зеркальные действия, которые нужно будет остановить, когда Россия откажется от своих планов. Это будет справедливо", - заявил он.

"Мы понимаем, что (блокада, - ред.) коснется и экономики многих стран мира", - заявил Гройсман.

Напомним, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию против украинских кораблей в Азовском море и призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли.

Также президент Петр Порошенко передал руководству Евросоюза и НАТО списки сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к событиям в Керченском проливе 25 ноября.

Ранее Гройсман заявил, что Россия продолжает блокировать корабли, направляющиеся к портам в Азовском море и ждут очереди на выход. Большинство кораблей под флагами стран Евросоюза.