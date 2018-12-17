Премьеры стран Балтии призвали Россию освободить украинских моряков

Фото: премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы (err.ee/2)

Также в заявлении говорится о том, что международное сообщество должно использовать все средства, чтобы противостоять нарушению международного права

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию против украинских кораблей в Азовском море и призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.

Также в заявлении говорится о том, что международное сообщество должно использовать все средства, чтобы противостоять нарушению международного права, в том числе дополнительные санкции.

Отметим, ранее Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 задержанных военнослужащих. Также от РФ требовали обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и в Азовское море согласно международного права.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко передал руководству Евросоюза и НАТО списки сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к событиям в Керченском проливе 25 ноября.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Россия продолжает блокировать корабли, которые следуют до портов в Азовском море и ждут очереди на выход. Большинство кораблей под флагами стран Евросоюза.