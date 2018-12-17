Порошенко передал руководству ЕС и НАТО списки россиян, причастных к событиям на Азове

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко подчеркнула, что украинские моряки, захваченные Россией, являются военнопленными

Президент Украины Петр Порошенко передал руководству Евросоюза и НАТО списки сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к событиям в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, которое она сделала в ходе брифинга.

Геращенко подчеркнула, что украинские моряки, захваченные Россией, являются военнопленными и никаких судилищ над военнопленными быть не может быть, они должны быть немедленно освобождены.

"Очевидно, что украинская сторона ожидает большей поддержки от наших международных партнеров. Визит Порошенко в Брюссель, его встреча с руководством ЕС и НАТО в этом направлении также были частью нашей стратегии. Президент передал списки ФСБшников, которые захватывали ребят, которые причастны к ранениям и пытка и мы ожидаем, что ЕС и наши международные партнеры после дискуссий примут "Азовский пакет санкций", - отметила она.

Захваченные русскими моряки - это военнопленные. Мы требуем их немедленного освобождения без всяких предпосылок и обменов.... Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 17 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает блокировать корабли, которые следуют к портам в Азовском море и ждут очереди на выход. Большинство кораблей под флагами стран Евросоюза.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос обмена украинских моряков, которых задержали ФСБ во время нападения на ВМС Украины около Керченского пролива, не стоит.