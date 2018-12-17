Гройсман запропонував "дзеркальні дії" стосовно РФ

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман відзначив, що такий заклик адресує саме міжнародному співтовариству

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував блокувати таку ж кількість російського флоту, яку Росія блокує на шляху до українських портів, порушуючи міжнародне право. Про це він заявив, підсумовуючи досягнення 5-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Гройсман відзначив, що такий заклик адресує саме міжнародному співтовариству.

"Давайте у світових портах будемо блокувати таку ж кількість російського флоту, яку вона блокує на шляху до українських портів, порушуючи всі правила й норми. Тоді це будуть дзеркальні дії, які слід буде зупинити, коли Росія відмовиться від своїх планів. Це буде справедливо", - заявив він.

"Ми розуміємо, що (блокада, - ред.) торкнеться й економіки багатьох країн світу", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Естонії, Латвії і Литви зробили спільну заяву, в якій засудили російську агресію проти українських кораблів в Азовському морі і закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі.

Також президент Петро Порошенко передав керівництву Євросоюзу і НАТО списки співробітників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до подій у Керченській протоці 25 листопада.

Раніше Гройсман заявив, що Росія продовжує блокувати кораблі, що прямують до портів в Азовському морі і чекають черги на вихід. Більшість кораблів під прапорами країн Євросоюзу.