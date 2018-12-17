Послы ЕС одобрили продление санкций против России

Иллюстративное фото (csamir.com)

Санкции должны быть продлены на полгода, заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк

Послы Европейского союза (ЕС) одобрили продление экономических санкций против России на полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, "послы Европейского союза дали зеленый свет продлению экономических санкций против России еще на шесть месяцев".

"Это должно быть официально принято на этой неделе", - написал он.

Напомним, 13 декабря саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против. По словам президента Украины Петра Порошенко, решение саммита Европейского союза о продолжении санкций против Российской Федерации создает основу для разработки новых санкций.

Отметим, всего в санкционном списке около 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Отметим, что Украина начала процесс разработки нового пакета санкций против Российской Федерации из-за агрессии в Черном и Азовском морях. Кроме того, Украина продолжает работу по подготовке судебного иска в Международный суд с целью возбуждения дела в связи с актом морской агрессии Российской Федерации.