Гройсман обговорив з міністром енергетики Німеччини спільне управління ГТС України

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Серед тем переговорів були "Північний потік-2" та програми енергоефективності

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Берліні провів переговори з міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єра в Twitter.

Як зазначив Гройсман, країни мають багато тем для перемовин, серед яких серед них - спільне управління українською газотранспортною системою (ГТС), "Північний потік-2", програми енергоефективності.

Нагадаємо, Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Як зазначили в комісії, новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 28 листопада заявив, що "Газпром" може не підписати жодного контракту з Україною до кінця 2019 року, в тому числі і на транспортування газу через українську ГТС.

Раніше у "Нафтогазі" зазначили, що введення воєнного стану не вплине на роботу газотранспортної системи України. Також це не повинно позначитися на переговорах України із російським "Газпромом" щодо "газової справи".