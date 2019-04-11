Гройсман исключает отставку в случае победы Зеленского

В случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен добровольно идти в отставку. Об этом он заявил в комментарии lb.ua.

В частности, Гройсман отметил, что не собирается уходить в отставку до парламентских выборов осенью 2019 года.

"Выборы Президента - не повод для отставки премьера… Думаю, мы будем работать до октября", - заявил премьер.

Он также добавил, что готов к возможной замене части министров по президентской квоте. При этом премьер предложил дождаться официальных результатов второго тура, а не руководствоваться свежими рейтингами.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 у Украины все будет хорошо.

"Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. У Украины все будет хорошо", - подчеркнул он.

Отметим, по данным социологической группы "Рейтинг" на 11 апреля, за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев. За Петра Порошенко намерены отдать голоса 21% респондентов. Не определились пока 18% граждан и 10% заявили, что не будут голосовать.