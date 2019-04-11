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Гройсман о возможной победе Зеленского: "все будет хорошо"

Новости » Политика    11.04.2019 - 14:02
Гройсман о возможной победе Зеленского: "все будет хорошо"
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Итоги выборов 2019, по мнению Гройсмана, не приведут к коллапсу

В случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 у Украины все будет хорошо. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Гройсмана, в этой ситуации следует исходить из того, какие полномочия остаются у каждой институции власти.

"Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. У Украины все будет хорошо", - отметил премьер.

Напомним, сегодня социологи назвали лидера рейтингов перед вторым туром выборов президента Украины. По данным социологической группы "Рейтинг", за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев. За Петра Порошенко намерены отдать голоса 21% респондентов. Не определились пока 18% граждан и 10% заявили, что не будут голосовать. 

Кроме того, по данным опроса, 75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Петра Порошенко, голосуют скорее за него, в то время как 22% голосуют скорее против Зеленского (в феврале таких было 12%).

В то же время, 57% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Владимира Зеленского, голосуют скорее него, зато 41% - против Порошенко (в феврале - 33%).

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