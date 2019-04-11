Гройсман виключає відставку в разі перемоги Зеленського

В разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має наміру добровільно йти у відставку. Про це він заявив у коментарі lb.ua.

Зокрема, Гройсман зазначив, що не збирається йти у відставку до парламентських виборів восени 2019 року.

"Вибори Президента - не привід для відставки прем'єра... Думаю, ми будемо працювати до жовтня", - заявив прем'єр.

Він також додав, що готовий до можливої заміни частини міністрів за президентською квотою. При цьому прем'єр запропонував дочекатися офіційних результатів другого туру, а не керуватися свіжими рейтингами.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 в України все буде добре.

"Я не хотів би коментувати якісь чутки, домисли. У України все буде добре", - підкреслив він.

Відзначимо, за даними соціологічної групи "Рейтинг" на 11 квітня, за Зеленського планують голосувати 51% українців. За Петра Порошенка має намір віддати голоси 21% респондентів. Не визначилися поки 18% громадян і 10% заявили, що не будуть голосувати.