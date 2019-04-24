Гройсман не исключает дальнейшее снижение цен на газ

Цены на газ в Украине для населения в дальнейшем могут быть снижены еще больше. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая снижает цены на газ для бытовых потребителей.

"Я думаю, это не последнее снижение. Рынки показывают снижение… и мы будем дальше смотреть, как открыто будет "Нафтогаз" действовать по отношению к украинским гражданам", - подчеркнул Гройсман.

Он также добавил, что третьего раза для менеджмента НАК не будет и в любой момент вопрос увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева могут снова поднять.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение цены на газ для населения. В мае цены на газ будут снижены до 8,247 гривен за кубометр.

В то же время в команде победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского призывают согласовать снижение цен на газ с Международным валютным фондом.

"Мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в сообщении команды Зеленского.