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У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ

Новости » Экономика    24.04.2019 - 09:45
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Цены на газ для населения просят снизить после консультаций с МВФ  

В команде победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского призывают Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовать снижение цен на газ с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в сообщении Зе! Команды в официальном Telegram-канале.

В заявлении по ситуации на энергетическом рынке говорится, что на сегодня цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.

"Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в сообщении.

Кроме того, у Зеленского отмечают, что вызовы, связанные с ограничением поставок российских нефтепродуктов с 1 июня и возможной остановкой транзита газа с 1 января 2020 года, требуют эффективных, быстрых действий и объединения усилий.

У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение цены на газ для населения. В мае цены на газ будут снижены до 8,247 гривен за кубометр.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал снижение цен на газ с 1 мая и заявил, что больше не собирается "играть в кошки-мышки" с НАК.

 

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