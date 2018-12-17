Гройсман обсудил с Могерини ситуацию в Азовском море

Фото: встреча Гросмана и Могеріні (twitter.com/VGroysman)

Украина и ЕС обсудили санкционную политику в отношении России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Брюссель в понедельник, 17 декабря, встретился с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

В частности, по его словам, стороны обсудили санкционную политику и ситуацию в Азовском море.

"Москва перешла черту. Реакция ЕС должна быть комплексной - секторальные санкции и поддержка ЕС в Приазовье", - написал Гройсман.

Напомним, 13 декабря 2018 саммит Европейского союза решил на полгода продлить экономические санкции против Российской Федерации. Отметим, всего в список санкций около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Также на прошлой неделе Госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Маттис с главой МИД Канады Христей Фриланд и министром национальной обороны Харджитом Сингхом Саджаном обсудили нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе.

Добавим, во время нынешнего визита украинской делегации в Брюссель во главе с премьером было подписан ряд соглашений между Украиной и ЕС по финансированию совместных проектов в энергетике и других сферах.