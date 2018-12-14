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Главы военных и дипломатических ведомств США и Канады обсудили агрессию РФ на Азове

Новости » Политика    14.12.2018 - 22:02
Главы военных и дипломатических ведомств США и Канады обсудили агрессию РФ на Азове
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео выразил обеспокоенность агрессией РФ по отношению Украины в Азовском море

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис обсудили с главой МИД Канады Христей Фриланд и министром национальной обороны Харджитом Сингхом Саджаном нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом Помпео сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи в формате "2+2".

Во время встречи Помпео выразил обеспокоенность российской агрессией по отношению Украины в Азовском море.

"Мы поговорили о нашей совместной работе в качестве членов НАТО. Мы обсудили наш ответ на ситуацию в Украине. Я выразил свою обеспокоенность недавней российской агрессией в Азовском море, где были протаранены украинские корабли и где по ним был открыт огонь", - заявил госсекретарь США.

Кроме того, по словам Мэттиса, НАТО "поддерживает трансатлантическое единство и помогает европейским союзникам противостоять масштабному враждебному влиянию России, в том числе недавнему неуважению со стороны Москвы к международному праву в Керченском проливе и действиям против украинского народа".

Напомним, что в субботу, 13 декабря, саммит Европейского союза заявил о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Переход к новому полугодовому периоду санкций планируется на следующей неделе.

Европейский союз предоставит поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКанадаКерченский мост
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