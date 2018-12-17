Украина подписала с ЕС новые соглашения

Фото: подписание соглашений (twitter.com/VGroysman)

Соглашения стоються финансирования новых программ по энергоэффективности и других сфер

Украина подписала с Европейским союзом ряд соглашений о финансировании совместных программ в ряде сфер. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам визита в Брюссель, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

По его словам, речь идет о финансировании совместных между Украиной и ЕС по энергоэффективности, техническому сотрудничеству, поддержки молодежи, реформы системы государственных финансов и улучшение транспортного сообщения.

Напомним премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 17 декабря, в Брюсселе встретится с руководством Евросоюза. Также он примет участие в пятом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС и в переговорах с Еврокомиссией.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 17 декабря проведет встречу с Гройсманом. Отметим, Шефчович, отвечающий за вопросы энергетики и является представителем Еврокомиссии на переговорах с участием "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома".