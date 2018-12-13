Саммит ЕС решил продлить экономические санкции против России

Иллюстративное фото (УНИАН)

Санкции Евросоюза против РФ продлили на полгода

Саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск, передает РБК-Украина.

Официальный переход к новому полугодовому периоду санкций планируется на следующей неделе.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", - написал Туск в Twitter.

Отметим, всего в санкционном списке около 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что сегодня должны быть продлены санкции против России.

Добавим, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что ее правительство поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС.