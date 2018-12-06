Могерини призвала РФ освободить украинских моряков

Фото: Федерика Могерини (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

Также глава дипломатии ЕС призвала Россию вернуть Украине захваченные корабли

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини призвала Россию освободить задержанных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В частности, в Милане (Италия) во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 6 декабря 2018, Могерини призвала Россию вернуть Украине поврежденные корабли.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать сдержанность, чтобы добиться немедленной деэскалации. И мы призываем Россию освободить задержанные корабли, их экипажи и оборудования без условий и немедленно", - заявила Могерини.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнула, что действия России в Керченском проливе является нарушением всех принципов ОБСЕ. Также она зачявила о поддержке Евросоюзом "дипломатических методов решения конфликта на Востоке Украины".

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна отпустить захваченных моряков Военно-морских сил Украины к Рождеству или Новому году.