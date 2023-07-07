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Гроссі заявив про "прогрес" щодо доступу експертів МАГАТЕ до огляду ЗАЕС

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) отримали можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької атомної електростанції, однак крім даху. Жодних ознак вибухівки не виявили.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що МАГАТЕ отримало більше доступу до огляду Запорізької АЕС. Проте все ж є кілька об'єктів, на які експертів агентства ще не пустили. Зокрема це стосується дахів реакторів, де може бути розміщена вибухівка.

"Ми маємо прогрес. Ми змогли здійснити огляди ставків-охолоджувачів та інших місць, і не побачили жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях", - сказав Гроссі.

Глава МАГАТЕ також додав, що станція знаходиться в зоні активних бойових дій і для доступу потрібен час.

Загроза теракту на ЗАЕС

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на ЗАЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

Однак МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності вибухівки.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ