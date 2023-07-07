Гросси заявил о "прогрессе" относительно доступа экспертов МАГАТЭ к осмотру ЗАЭС

Он отметил, что МАГАТЭ получило больше доступа к обзору Запорожской АЭС. Тем не менее есть несколько объектов, на которые экспертов агентства еще не пустили. В частности, это касается крыш реакторов, где может быть размещена взрывчатка.

"У нас есть прогресс. Мы смогли осуществить осмотры прудов-охладителей и других мест, и не увидели никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также добавил, что станция находится в зоне активных боевых действий и для доступа нужно время.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как отмечает украинское военное командование, провокацию на ЗАЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Однако МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки.