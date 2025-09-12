Денежный стимул сработал: украинский бизнес частично утолил кадровый голод

Острота дефицита кадров в Украине уменьшилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема остается актуальной. Основным фактором стал существенный рост реальных заработных плат, что стимулировало большее участие населения на рынке труда.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

По его словам, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и находит способы уменьшения кадрового дефицита.

Как изменился рынок труда

По данным Нацбанка, уменьшилось количество вакансий на сайтах поиска работы, в то же время существенно возросло количество резюме. Это свидетельствует о возвращении на рынок труда тех групп населения, которые ранее были менее активными.

Речь идет о пенсионерах, людях старшего возраста, женщинах и молодежи. "Материальный стимул достаточно эффективно работает и, по нашему мнению, пожалуй, это один из ключевых элементов", - подчеркнул Николайчук.

Другие факторы

По его словам, предприятия также начали приспосабливаться к условиям кадрового голода и искать альтернативные пути его преодоления. Это дополнительно уменьшает остроту проблемы.

В то же время экономика Украины продолжает расти. В этом году ВВП увеличится более чем на 2%, что свидетельствует об активности бизнеса, а не об охлаждении экономики. Поэтому, по его мнению, речь не идет о том, что бизнесу просто нужно меньше кадров.

Влияние новых решений

Николайчук отдельно прокомментировал разрешение правительства на выезд молодых людей за границу. Он отметил, что решение приняли только 28 августа, поэтому оно пока не могло сказаться на рынке труда.

Макроэкономический и монетарный обзор НБУ базировался на статистике предыдущих месяцев и был обнародован в начале сентября. Поэтому, по словам Николайчука, пока это решение не учтено.