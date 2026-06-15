Грошова допомога до Дня Незалежності: кому обов’язково потрібно звернутися до ПФУ

Головне: Автоматичне нарахування: У 2026 році гроші до Дня Незалежності без жодних заяв отримають пенсіонери, отримувачі субсидій та пільговики, які не служать у ЗСУ.

У 2026 році гроші до Дня Незалежності без жодних заяв отримають пенсіонери, отримувачі субсидій та пільговики, які не служать у ЗСУ. Правила для військових: Ветеранам війни, які зараз проходять службу, гроші перерахують на рахунки їхніх військових частин чи установ. Військовим радять перевірити, чи має фінансова служба інформацію про їхній ветеранський статус.

Ветеранам війни, які зараз проходять службу, гроші перерахують на рахунки їхніх військових частин чи установ. Військовим радять перевірити, чи має фінансова служба інформацію про їхній ветеранський статус. Кому треба писати заяву: Особисто звертатися до ПФУ чи ЦНАПу потрібно тим ветеранам, які не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не перебувають на військовій службі.

Особисто звертатися до ПФУ чи ЦНАПу потрібно тим ветеранам, які не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не перебувають на військовій службі. Запасний термін: Громадяни, які отримають статус ветерана до 24 серпня 2026 року, але не побачать грошей до 1 жовтня, зможуть додатково звернутися до ПФУ. У такому разі виплату нарахують до 1 листопада.

Кому виплату нарахують автоматично

У Пенсійному фонді пояснили, що автоматично разову грошову допомогу до Дня Незалежності отримають громадяни, які:

отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання;

одержують житлову субсидію;

користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг;

не проходять військову службу.

Таким людям кошти виплатять у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою.

У ПФУ наголосили, що додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Як отримають гроші військовослужбовці

Для ветеранів війни, які проходять службу, діє окремий механізм.

Кошти перерахують на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Це правило стосується навіть тих військових, які одночасно є пенсіонерами або отримують субсидії чи пільги.

У Пенсійному фонді рекомендували військовослужбовцям переконатися, що роботодавець має інформацію про їхній статус ветерана війни.

Кому потрібно подавати заяву

Звертатися до Пенсійного фонду доведеться тим громадянам, які:

мають право на виплату;

не є пенсіонерами;

не отримують житлових субсидій чи пільг;

не проходять військову службу.

У заяві необхідно вказати:

реквізити документа, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

банківські реквізити для отримання коштів;

дані посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

До заяви потрібно додати копії паспорта та документа, який підтверджує відповідний статус.

Як подати документи

Подати заяву можна трьома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;

поштою до територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Що робити тим, хто отримає статус пізніше

У Пенсійному фонді уточнили, що громадяни, які набудуть права на виплату до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу до 1 жовтня, зможуть додатково звернутися до органів ПФУ.

У такому разі виплату можна буде отримати до 1 листопада 2026 року.