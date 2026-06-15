Грошова допомога до Дня Незалежності: кому обов’язково потрібно звернутися до ПФУ

У 2026 році частині українців не доведеться звертатися за разовою грошовою допомогою до Дня Незалежності. Пенсійний фонд розширив перелік категорій, яким виплату призначать автоматично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
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У Пенсійному фонді пояснили, що автоматично разову грошову допомогу до Дня Незалежності отримають громадяни, які:
Таким людям кошти виплатять у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою.
У ПФУ наголосили, що додатково звертатися за виплатою не потрібно.
Для ветеранів війни, які проходять службу, діє окремий механізм.
Кошти перерахують на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Це правило стосується навіть тих військових, які одночасно є пенсіонерами або отримують субсидії чи пільги.
У Пенсійному фонді рекомендували військовослужбовцям переконатися, що роботодавець має інформацію про їхній статус ветерана війни.
Звертатися до Пенсійного фонду доведеться тим громадянам, які:
У заяві необхідно вказати:
До заяви потрібно додати копії паспорта та документа, який підтверджує відповідний статус.
Подати заяву можна трьома способами:
У Пенсійному фонді уточнили, що громадяни, які набудуть права на виплату до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу до 1 жовтня, зможуть додатково звернутися до органів ПФУ.
У такому разі виплату можна буде отримати до 1 листопада 2026 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, родин загиблих захисників та інших категорій. Розмір виплат становитиме від 450 до 3100 гривень залежно від статусу отримувача.