Денежная помощь ко Дню Независимости: кому обязательно нужно обратиться в ПФУ

В 2026 году части украинцев не придется обращаться за разовой денежной помощью ко Дню Независимости. Пенсионный фонд расширил перечень категорий, которым выплату назначат автоматически.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
В Пенсионном фонде объяснили, что автоматически разовую денежную помощь ко Дню Независимости получат граждане, которые:
Таким людям средства выплатят в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой.
В ПФУ отметили, что дополнительно обращаться за выплатой не нужно.
Для ветеранов войны, которые проходят службу, действует отдельный механизм.
Средства перечислят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу. Это правило касается даже тех военных, которые одновременно являются пенсионерами или получают субсидии или льготы.
В Пенсионном фонде рекомендовали военнослужащим убедиться, что работодатель имеет информацию об их статусе ветерана войны.
Обращаться в Пенсионный фонд придется тем гражданам, которые:
В заявлении необходимо указать:
К заявлению нужно приложить копии паспорта и документа, подтверждающего соответствующий статус.
Подать заявление можно тремя способами:
В Пенсионном фонде уточнили, что граждане, которые приобретут право на выплату до 24 августа 2026 года, но не получат помощь до 1 октября, смогут дополнительно обратиться в органы ПФУ.
В таком случае выплату можно будет получить до 1 ноября 2026 года.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что правительство утвердило размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины в 2026 году для ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, семей погибших защитников и других категорий. Размер выплат составит от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.