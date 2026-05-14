Гроші "згорять": що треба зробити до 15 травня, аби не втратити свій "Нацкешбек"

Учасникам програми "Національний кешбек" необхідно обрати банківську картку в застосунку "Дія" для отримання накопичених коштів. Зробити це потрібно до 15 травня, щоб система змогла зарахувати виплати.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Головне:
Для того, щоб отримати накопичені кошти, користувачам потрібно виконати кілька простих кроків у застосунку:
Важливо: якщо ви вже вибирали картку раніше і отримували на неї кешбек, додатково нічого робити не потрібно - просто очікуйте на повідомлення.
Зараз система перевіряє суми за квітень, а також наявність невиплачених нарахувань за лютий і березень. Проте, за умовами програми, без вибраної картки в "Дії" виплата технічно неможлива.
У разі ігнорування дедлайну, всі накопичені суми за попередні періоди не будуть виведені на рахунок і анулюються.
Координатором "Національного кешбеку" є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Проєкт реалізується за участі Мінцифри, ДПС та низки уповноважених банків. Операційними та технологічними партнерами виступають Mastercard та Visa.
Читайте також про те, що в Україні уже почали нараховувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень. Зокрема, цього місяця вперше нараховують гроші за пальне. Виплату отримають майже 4,8 млн учасників.
Раніше ми писали про те, що "Національний кешбек" працюватиме за оновленим механізмом. Розмір виплат залежатиме від категорії товарів і продукції.