Деньги "сгорят": что надо сделать до 15 мая, чтобы не потерять свой "Нацкешбэк"

Участникам программы "Национальный кешбек" необходимо выбрать банковскую карту в приложении "Дія" для получения накопленных средств. Сделать это нужно до 15 мая, чтобы система смогла зачислить выплаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
Для того, чтобы получить накопленные средства, пользователям нужно выполнить несколько простых шагов в приложении:
Важно: если вы уже выбирали карту ранее и получали на нее кешбэк, дополнительно ничего делать не нужно - просто ожидайте уведомления.
Сейчас система проверяет суммы за апрель, а также наличие невыплаченных начислений за февраль и март. Тем не менее, по условиям программы, без выбранной карты в "Дії" выплата технически невозможна.
В случае игнорирования дедлайна, все накопленные суммы за предыдущие периоды не будут выведены на счет и аннулируются.
Координатором "Национального кешбека" является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Проект реализуется при участии Минцифры, ГНС и ряда уполномоченных банков. Операционными и технологическими партнерами выступают Mastercard и Visa.
