Гроші "згорять": що треба зробити до 15 травня, аби не втратити свій "Нацкешбек"

Учасникам програми "Національний кешбек" необхідно обрати банківську картку в застосунку "Дія" для отримання накопичених коштів. Зробити це потрібно до 15 травня, щоб система змогла зарахувати виплати.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Дію" .

Головне: Дедлайн: обрати картку для виплат необхідно до 15 травня.

обрати картку для виплат необхідно до 15 травня. Ризики: якщо картку не вибрано, кешбек за квітень та заборгованості за попередні місяці будуть анульовані.

якщо картку не вибрано, кешбек за квітень та заборгованості за попередні місяці будуть анульовані. Квітневі виплати: нарахування за квітень зараз переходять у статус обробки.

нарахування за квітень зараз переходять у статус обробки. Доплати: якщо ви не отримали кошти за лютий або березень, їх додадуть до наступної виплати.

Як вибрати картку в "Дії": покрокова інструкція

Для того, щоб отримати накопичені кошти, користувачам потрібно виконати кілька простих кроків у застосунку:

Перейдіть у розділ " Послуги" - " Національний кешбек" .

" . Натисніть " Вибрати картку" (кнопка у правому верхньому куті).

(кнопка у правому верхньому куті). Оберіть наявну картку для виплат або відкрийте нову в одному з банків-партнерів.

Важливо: якщо ви вже вибирали картку раніше і отримували на неї кешбек, додатково нічого робити не потрібно - просто очікуйте на повідомлення.

Що буде з грошима, якщо не встигнути

Зараз система перевіряє суми за квітень, а також наявність невиплачених нарахувань за лютий і березень. Проте, за умовами програми, без вибраної картки в "Дії" виплата технічно неможлива.

У разі ігнорування дедлайну, всі накопичені суми за попередні періоди не будуть виведені на рахунок і анулюються.

Про програму

Координатором "Національного кешбеку" є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Проєкт реалізується за участі Мінцифри, ДПС та низки уповноважених банків. Операційними та технологічними партнерами виступають Mastercard та Visa.