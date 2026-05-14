Гроші "згорять": що треба зробити до 15 травня, аби не втратити свій "Нацкешбек"
Учасникам програми "Національний кешбек" необхідно обрати банківську картку в застосунку "Дія" для отримання накопичених коштів. Зробити це потрібно до 15 травня, щоб система змогла зарахувати виплати.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Головне:
- Дедлайн: обрати картку для виплат необхідно до 15 травня.
- Ризики: якщо картку не вибрано, кешбек за квітень та заборгованості за попередні місяці будуть анульовані.
- Квітневі виплати: нарахування за квітень зараз переходять у статус обробки.
- Доплати: якщо ви не отримали кошти за лютий або березень, їх додадуть до наступної виплати.
Як вибрати картку в "Дії": покрокова інструкція
Для того, щоб отримати накопичені кошти, користувачам потрібно виконати кілька простих кроків у застосунку:
- Перейдіть у розділ "Послуги" - "Національний кешбек".
- Натисніть "Вибрати картку" (кнопка у правому верхньому куті).
- Оберіть наявну картку для виплат або відкрийте нову в одному з банків-партнерів.
Важливо: якщо ви вже вибирали картку раніше і отримували на неї кешбек, додатково нічого робити не потрібно - просто очікуйте на повідомлення.
Що буде з грошима, якщо не встигнути
Зараз система перевіряє суми за квітень, а також наявність невиплачених нарахувань за лютий і березень. Проте, за умовами програми, без вибраної картки в "Дії" виплата технічно неможлива.
У разі ігнорування дедлайну, всі накопичені суми за попередні періоди не будуть виведені на рахунок і анулюються.
Про програму
Координатором "Національного кешбеку" є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Проєкт реалізується за участі Мінцифри, ДПС та низки уповноважених банків. Операційними та технологічними партнерами виступають Mastercard та Visa.
