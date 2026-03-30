Гроші без зайвих довідок: як чорнобильцям отримати надбавки до пенсії за новими правилами

Що змінив уряд

Уряд ухвалив постанову, яка розширює підстави для підтвердження факту постійного проживання на територіях:

зони безумовного (обов’язкового) відселення,

зони гарантованого добровільного відселення.

Йдеться про проживання станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Це потрібно для призначення доплат до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кому стане простіше отримати виплати

Рішення стосується людей, які мають право на доплати, але не можуть підтвердити проживання через відсутність даних у реєстрах. Зокрема, тепер можна звернутися до спеціальної комісії, якщо інформації немає:

у паспорті старого зразка,

в Єдиному державному демографічному реєстрі,

у базах Державної міграційної служби.

Як працює механізм

У таких випадках люди можуть звернутися до тимчасових комісій, створених при обласних військових адміністраціях. Зараз в Україні працює вісім таких комісій, які розглядають звернення і встановлюють факт проживання.

Це актуально, якщо:

документи були втрачені або знищені,

житло зруйноване,

людина проживала з батьками,

змінювала місце проживання в межах зони.

Що ще змінилося

Кабмін також продовжив дію експериментального проєкту до 30 вересня 2026 року. Це означає, що більше людей зможуть скористатися механізмом підтвердження проживання, якщо їхні дані не були внесені до реєстрів раніше.

Мета рішення - дати можливість отримати доплати тим, хто має на них право, але не може це зробити через відсутність або неповноту даних у державних системах.

При цьому додаткових витрат із держбюджету не передбачено - виплати здійснюватимуться в межах уже запланованих коштів.

Фактично уряд розширив доступ до пенсійних доплат для чорнобильців, які раніше не могли підтвердити своє право через бюрократичні перепони. Тепер у таких випадках можна звернутися до спеціальних комісій і довести факт проживання навіть без повного пакета документів.