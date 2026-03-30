Деньги без лишних справок: как чернобыльцам получить надбавки к пенсии по новым правилам

Кабинет министров расширил возможности подтверждения проживания в зонах отселения после аварии на ЧАЭС. Это позволит большему количеству людей получить доплаты к пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Правительство приняло постановление, которое расширяет основания для подтверждения факта постоянного проживания на территориях:
Речь идет о проживании по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Это нужно для назначения доплат к пенсии неработающим пенсионерам, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Решение касается людей, которые имеют право на доплаты, но не могут подтвердить проживание из-за отсутствия данных в реестрах. В частности, теперь можно обратиться в специальную комиссию, если информации нет:
В таких случаях люди могут обратиться во временные комиссии, созданные при областных военных администрациях. Сейчас в Украине работает восемь таких комиссий, которые рассматривают обращения и устанавливают факт проживания.
Это актуально, если:
Кабмин также продлил действие экспериментального проекта до 30 сентября 2026 года. Это означает, что больше людей смогут воспользоваться механизмом подтверждения проживания, если их данные не были внесены в реестры ранее.
Цель решения - дать возможность получить доплаты тем, кто имеет на них право, но не может это сделать из-за отсутствия или неполноты данных в государственных системах.
При этом дополнительных расходов из госбюджета не предусмотрено - выплаты будут осуществляться в пределах уже запланированных средств.
Фактически правительство расширило доступ к пенсионным доплатам для чернобыльцев, которые ранее не могли подтвердить свое право из-за бюрократических преград. Теперь в таких случаях можно обратиться в специальные комиссии и доказать факт проживания даже без полного пакета документов.
