Гроші замість відпустки: юрист пояснив, чи згорають дні та як отримати компенсацію

Невикористані дні щорічної відпустки не згорають, навіть якщо працівник не брав відпустку кілька років поспіль. Вони накопичуються, а за певних умов за них можна отримати грошову компенсацію.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
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За словами юриста, законодавство не передбачає анулювання права працівника на невикористані дні щорічної відпустки. Такі дні накопичуються і можуть бути використані працівником у будь-який час за погодженням із роботодавцем.
Тобто якщо людина кілька років не ходила у щорічну відпустку, невикористані дні за попередні роки не втрачаються.
Повну грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки працівник отримує у разі звільнення. Це передбачено статтею 24 Закону України "Про відпустки".
Водночас під час роботи частину щорічної відпустки також можна замінити грошовою компенсацією. Однак для цього є умова: працівникові має бути фактично надано щорічну та додаткові відпустки загальною тривалістю не менш як 24 календарні дні.
Тобто отримати гроші замість усіх днів відпустки, продовжуючи працювати, не можна.
Законодавство окремо забороняє замінювати грошовою компенсацією всі види відпусток працівникам віком до 18 років.
Раніше РБК-Україна писало про правила працевлаштування неповнолітніх в Україні. Для підлітків закон встановлює скорочений робочий час залежно від віку та того, чи триває навчання, а також гарантує особливі умови оплати праці. Зокрема, під час канікул 16-17-річні можуть працювати до 36 годин на тиждень, а 14-15-річні - до 24 годин; під час навчання ці норми ще менші.
Також ми розповідали, що молодь в Україні найчастіше знаходить роботу у торгівлі та ресторанній сфері, а влітку також доступні вакансії кур'єрів, пакувальників, озеленювачів і працівників на фермах. Деякі пропозиції для студентів передбачають зарплату до 40 тисяч гривень.