Гроші замість відпустки: юрист пояснив, чи згорають дні та як отримати компенсацію

Головне: Дні відпустки не згорають: Законодавство не анулює невикористані дні щорічної відпустки - вони накопичуються за всі роки роботи.

Законодавство не анулює невикористані дні щорічної відпустки - вони накопичуються за всі роки роботи. Компенсація під час роботи: Отримати гроші замість частини відпустки, продовж уючи працювати, можна лише за умови, що працівник вже використав щонайменше 24 календарні дні відпочинку за відповідний робочий рік.

Отримати гроші замість частини відпустки, продовж уючи працювати, можна лише за умови, що працівник вже використав щонайменше 24 календарні дні відпочинку за відповідний робочий рік. Повна виплата при звільненні: У разі звільнення працівникові обов’язково виплачується грошова компенсація за всі накопичені й невикористані дні відпусток.

У разі звільнення працівникові обов’язково виплачується грошова компенсація за всі накопичені й невикористані дні відпусток. Заборона для неповнолітніх: Працівникам віком до 18 років замінювати будь-які дні відпустки грошовими виплатами суворо заборонено.

Чи згорають невикористані дні відпустки

За словами юриста, законодавство не передбачає анулювання права працівника на невикористані дні щорічної відпустки. Такі дні накопичуються і можуть бути використані працівником у будь-який час за погодженням із роботодавцем.

Тобто якщо людина кілька років не ходила у щорічну відпустку, невикористані дні за попередні роки не втрачаються.

Коли можна отримати гроші замість відпустки

Повну грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки працівник отримує у разі звільнення. Це передбачено статтею 24 Закону України "Про відпустки".

Водночас під час роботи частину щорічної відпустки також можна замінити грошовою компенсацією. Однак для цього є умова: працівникові має бути фактично надано щорічну та додаткові відпустки загальною тривалістю не менш як 24 календарні дні.

Тобто отримати гроші замість усіх днів відпустки, продовжуючи працювати, не можна.

Хто не може отримати компенсацію

Законодавство окремо забороняє замінювати грошовою компенсацією всі види відпусток працівникам віком до 18 років.