Деньги вместо отпуска: юрист объяснил, сгорают ли дни и как получить компенсацию

Неиспользованные дни ежегодного отпуска не сгорают даже если работник не брал отпуск несколько лет подряд. Они накапливаются, а при определенных условиях при них можно получить денежную компенсацию.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Главное:
По словам юриста, законодательство не предусматривает аннулирования права работника на неиспользованные дни ежегодного отпуска. Такие дни накапливаются и могут использоваться работником в любое время по согласованию с работодателем.
То есть, если человек несколько лет не ходил в ежегодный отпуск, неиспользованные дни за предыдущие годы не теряются.
Полную денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска работник получает в случае увольнения. Это предусмотрено статьей 24 Закона Украины "Об отпусках".
В то же время, во время работы часть ежегодного отпуска также можно заменить денежной компенсацией. Однако для этого есть условие: работнику должен быть фактически предоставлен ежегодный и дополнительный отпуск общей продолжительностью не менее 24 календарных дней.
То есть получить деньги вместо всех дней отпуска, продолжая работу, нельзя.
Законодательство отдельно запрещает заменять денежной компенсацией все виды отпусков работникам в возрасте до 18 лет.
Ранее РБК-Украина писало о правилах трудоустройства несовершеннолетних в Украине. Для подростков закон устанавливает сокращенное рабочее время в зависимости от возраста и того, длится ли обучение, а также гарантирует особые условия оплаты труда. В частности, во время каникул 16-17-летние могут работать до 36 часов в неделю, а 14-15-летние - до 24 часов; при обучении эти нормы еще меньше.
Также мы рассказывали, что молодежь в Украине чаще всего находит работу в торговле и ресторанной сфере, а летом доступны вакансии курьеров, упаковщиков, озеленителей и работников на фермах. Некоторые предложения для студентов предполагают зарплату до 40 тысяч гривен.