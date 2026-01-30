Гроші закінчаться за рік: у Газпромбанку дали тривожний прогноз щодо резервів РФ

Експерти Центру економічного прогнозування Газпромбанку - третього за розміром активів держбанку РФ дали похмурий прогноз щодо фонду.

Зокрема, на початку 2026 року у ФНД залишалося 4,1 трлн рублів (54,2 млрд доларів) невитрачених коштів у вигляді валюти та золота на рахунках Центробанку РФ. Ці кошти фонду витрачаються, якщо вартість бареля опускається нижче 59 доларів.

Як ціни на нафту становитимуть близько 40 доларів, всі кошти ФНД будуть витрачені трохи більше ніж за рік. Якщо ж вартість нафти становитиме 30-35 доларів, то фонд вичерпається вже до кінця 2026 року.

До повномасштабного вторгнення у ФНД роками надходили кошти від надприбутків від продажу нафти, і на той час у ньому накопичилось 113 млрд доларів.

РФ переглянула підхід до фонду

Спершу РФ заклала у бюджет на 2026 рік нульові витрати з ФНД. Проте падіння цін на російську нафту, яка після санкцій президента США Дональда Трампа продається з рекордними з початку війни знижками, змусив уряд країни-агресорки переглянути підхід.

Зокрема, до 5 лютого міністерство фінансів РФ продасть валюти і золота на 192,1 млрд рублів (2,54 млрд доларів), щоб компенсувати недобір сировинних доходів.