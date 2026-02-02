Гроші на світло: як ФОПам отримати до 15 000 гривень допомоги

Вона розповіла, що ФОПи 2-3 груп з щонайменше одним найманим працівником, можуть безповоротну отримати від 7 500 до 15 000 гривень.

"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах - аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку", - сказано в заяві прем'єра.

ФОПи зможуть використати гроші на:

купівлю або ремонт генераторів, а також іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату світла для автономної роботи під час відключень.

"Програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал Дія - у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість", - пояснила Свириденко.

Допомога буде нарахована на Дія.Картку через п’ять банків: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Енергокредит на обладнання

"Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва", - йдеться у заяві очільниці уряду.

Вона зазначила, що кредит надається до трьох років, а гроші можна використати на генераційне обладнання.

Для отримання кредиту треба:

відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5-7-9";

подати заявку до банку-партнера програми;

пройти оцінку та отримати рішення банку.

За словами Свириденко, заявки вже почали приймати 17 банків-партнерів, пізніше їхня кількість зросте до 43. Вона наголосила, що заявки на енергокредити будуть розглядатися пріоритетно.