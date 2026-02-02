Деньги на свет: как ФОПам получить до 15 000 гривен помощи

Она рассказала, что ФЛП 2-3 групп с как минимум одним наемным работником, могут безвозвратную получить от 7 500 до 15 000 гривен.

"Чтобы частично компенсировать расходы и продолжать работать в сложных энергетических условиях, малый и средний бизнес, который работает в социально важных сферах - аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой необходимости, уже может подавать заявки на государственную поддержку", - сказано в заявлении премьера.

ФОПы смогут использовать деньги на:

покупку или ремонт генераторов, а также другого энергооборудования;

аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;

топливо для генераторов;

оплату света для автономной работы во время отключений.

"Программа работает по принципу грантов "Собственное дело". Подать заявку можно онлайн через портал Дія - в категории "Предпринимательство", на странице услуги "Помощь ФЛП на энергоустойчивость", - пояснила Свириденко.

Помощь будет начислена на Дия.Карту через пять банков: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-банк и monobank.

Энергокредит на оборудование

"Микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства", - говорится в заявлении главы правительства.

Она отметила, что кредит предоставляется до трех лет, а деньги можно использовать на генерационное оборудование.

Для получения кредита надо:

соответствовать критериям программы "Доступные кредиты 5-7-9";

подать заявку в банк-партнер программы;

пройти оценку и получить решение банка.

По словам Свириденко, заявки уже начали принимать 17 банков-партнеров, позже их количество возрастет до 43. Она подчеркнула, что заявки на энергокредиты будут рассматриваться приоритетно.