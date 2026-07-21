Гроші повернуться державі: до якого числа потрібно витратити "Національний кешбек"
Українцям, які накопичили кошти на картці програми "Національний кешбек", нагадали про кінцевий термін їх використання. Витратити гроші потрібно до 31 липня включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".
Головне:
- Кінцевий термін: Накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" необхідно витратити до 31 липня включно.
- На що можна витратити: Гроші можна спрямувати на комунальні та поштові послуги, ліки й продукти українського виробництва, українські книги, а також на донати для ЗСУ чи благодійність.
- Купівля книжок та ліків: Онлайн-книгарні створили спеціальні розділи з позначкою "Національний кешбек", а під час купівлі українських ліків в аптеках рекомендовано заздалегідь уточнювати на касі можливість оплати карткою програми.
- Де перевірити партнерів: Повний перелік аптек, магазинів та сервісів, які приймають оплату карткою кешбеку, доступний у застосунку "Дія" на сторінці послуги.
На що можна витратити кошти
Кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", можна використати на різні товари та послуги українського виробництва, а також на оплату окремих сервісів.
Зокрема, гроші можна витратити на:
- українські книги;
- продукти українського виробництва;
- ліки українського виробництва в аптеках-учасниках програми;
- товари українського виробництва в магазинах-учасниках програми;
- оплату комунальних послуг - як власних, так і близьких;
- оплату поштових послуг;
- благодійні внески та донати на підтримку Збройних сил України і благодійних фондів.
Що варто знати
У "Дії" зазначили, що для книжок українських видавництв онлайн-книгарні створили спеціальні розділи та позначки з логотипом програми "Національний кешбек", щоб покупці могли швидко знайти видання, які можна оплатити цією карткою.
Під час купівлі українських ліків рекомендують попередньо уточнювати в аптеці або на касі, чи можна оплатити конкретний препарат карткою "Національного кешбеку".
Повний перелік магазинів, аптек, сервісів і категорій, де доступна оплата коштами програми, можна знайти на сторінці "Національний кешбек" у застосунку "Дія".
Невикористані станом на кінець дня 31 липня кошти повернуться до державного бюджету.
Нагадаємо, з 1 травня в Україні стартував новий етап програми "Національний кешбек" й усі поточні накопичення формуються заново. Спочатку планувалося, що гроші на картках "згорять" 1 липня, однак дедлайн перенесли на місяць.
На початку липня українцям нарахували кешбек за квітень - це була остання виплата у рамках першого етапу програми.