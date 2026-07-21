Деньги вернутся государству: до какого числа нужно потратить "Национальный кешбэк"
Украинцам, накопившим средства на карте программы "Национальный кешбэк", напомнили о конечном сроке их использования. Потратить деньги нужно до 31 июля включительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дии" .
Главное:
- Конечный срок: Накопленные средства по программе "Национальный кешбэк" необходимо потратить до 31 июля включительно.
- На что можно потратить: Деньги можно направить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства и продукты украинского производства, украинские книги, а также донаты для ВСУ или благотворительность.
- Покупка книг и лекарств: Онлайн-книжные магазины создали специальные разделы с пометкой "Национальный кешбэк", а при покупке украинских лекарств в аптеках рекомендовано заранее уточнять на кассе возможность оплаты картой программы.
- Где проверить партнеров: Полный список аптек, магазинов и сервисов, принимающих оплату картой кэшбека, доступен в приложении "Дия" на странице услуги.
На что можно потратить деньги
Средства, накопленные по программе "Национальный кешбэк", можно использовать на различные товары и услуги украинского производства, а также на оплату отдельных сервисов.
В частности, деньги можно потратить на:
- украинские книги;
- продукты украинского производства;
- лекарства украинского производства в аптеках-участниках программы;
- товары украинского производства в магазинах-участниках программы;
- оплату коммунальных услуг - как собственных, так и близких;
- оплата почтовых услуг;
- благотворительные взносы и донаты в поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительных фондов.
Что следует знать
В "Дии" отметили, что для книг украинских издательств онлайн-книжные магазины создали специальные разделы и отметки с логотипом программы "Национальный кешбэк", чтобы покупатели могли быстро найти издания, которые можно оплатить этой картой.
При покупке украинского лекарства рекомендуют предварительно уточнять в аптеке или на кассе, можно ли оплатить конкретный препарат картой "Национального кешбэка".
Полный список магазинов, аптек, сервисов и категорий, где доступна оплата средствами программы, можно найти на странице "Национальный кешбэк" в приложении "Дия".
Неиспользованные по состоянию на конец дня 31 июля средства вернутся в государственный бюджет.
Напомним, с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк" и все текущие накопления формируются заново. Первоначально планировалось, что деньги на карточках "сгорят" 1 июля, однако дедлайн перенесли на месяц.
В начале июля украинцам начислили кэшбек за апрель - это была последняя выплата в рамках первого этапа программы.