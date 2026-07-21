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Деньги вернутся государству: до какого числа нужно потратить "Национальный кешбэк"

18:48 21.07.2026 Вт
2 мин
На какие товары и услуги нужно срочно потратить деньги?
aimg Татьяна Веремеева
Деньги вернутся государству: до какого числа нужно потратить "Национальный кешбэк" Фото: Национальный кешбэк (Getty Images)
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Украинцам, накопившим средства на карте программы "Национальный кешбэк", напомнили о конечном сроке их использования. Потратить деньги нужно до 31 июля включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дии" .

Главное:

  • Конечный срок: Накопленные средства по программе "Национальный кешбэк" необходимо потратить до 31 июля включительно.
  • На что можно потратить: Деньги можно направить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства и продукты украинского производства, украинские книги, а также донаты для ВСУ или благотворительность.
  • Покупка книг и лекарств: Онлайн-книжные магазины создали специальные разделы с пометкой "Национальный кешбэк", а при покупке украинских лекарств в аптеках рекомендовано заранее уточнять на кассе возможность оплаты картой программы.
  • Где проверить партнеров: Полный список аптек, магазинов и сервисов, принимающих оплату картой кэшбека, доступен в приложении "Дия" на странице услуги.

На что можно потратить деньги

Средства, накопленные по программе "Национальный кешбэк", можно использовать на различные товары и услуги украинского производства, а также на оплату отдельных сервисов.

В частности, деньги можно потратить на:

  • украинские книги;
  • продукты украинского производства;
  • лекарства украинского производства в аптеках-участниках программы;
  • товары украинского производства в магазинах-участниках программы;
  • оплату коммунальных услуг - как собственных, так и близких;
  • оплата почтовых услуг;
  • благотворительные взносы и донаты в поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительных фондов.
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Что следует знать

В "Дии" отметили, что для книг украинских издательств онлайн-книжные магазины создали специальные разделы и отметки с логотипом программы "Национальный кешбэк", чтобы покупатели могли быстро найти издания, которые можно оплатить этой картой.

При покупке украинского лекарства рекомендуют предварительно уточнять в аптеке или на кассе, можно ли оплатить конкретный препарат картой "Национального кешбэка".

Полный список магазинов, аптек, сервисов и категорий, где доступна оплата средствами программы, можно найти на странице "Национальный кешбэк" в приложении "Дия".

Неиспользованные по состоянию на конец дня 31 июля средства вернутся в государственный бюджет.

Напомним, с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк" и все текущие накопления формируются заново. Первоначально планировалось, что деньги на карточках "сгорят" 1 июля, однако дедлайн перенесли на месяц.

В начале июля украинцам начислили кэшбек за апрель - это была последняя выплата в рамках первого этапа программы.

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