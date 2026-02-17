Гроші, податки та власна справа: чому НБУ навчатиме дев’ятикласників з вересня 2026 року

Що відомо про новий підручник

Підручник "Підприємництво і фінансова грамотність" для 9 класу став продовженням курсу для 8 класу, який уже впроваджено у 2025-2026 навчальному році.

Він отримав гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (наказ МОН від 27.01.2026 №110) та пройшов апробацію (наказ від 02.02.2026 №142). Це підтверджує його відповідність:

Державному стандарту базової середньої освіти;

вимогам Нової української школи;

модельній навчальній програмі "Підприємництво і фінансова грамотність. 8-9 класи".

З нового навчального року учні 9 класів поглиблюватимуть знання про:

заощадження та планування бюджету;

податки;

основи ведення бізнесу;

фінансову безпеку;

підприємницькі ініціативи.

У НБУ підкреслюють, що значна частина матеріалу у 9 класі буде присвячена саме підприємництву.

Як побудований курс

Підручник орієнтований на практичне застосування знань у повсякденному житті. Його розробили з урахуванням вікових особливостей учнів та їхнього попереднього навчального досвіду.

Серед особливостей видання:

сучасний дизайн і чітка структура;

практично орієнтований підхід;

зрозуміле пояснення складних понять;

електронний додаток і робочий зошит.

Курс також супроводжується всеукраїнським конкурсом підприємницьких проєктів "Підприємливі UA", що дозволяє учням одразу застосовувати отримані знання на практиці.

Що зміниться для вчителів

Для педагогів підготували:

робочий зошит

електронний додаток з інтерактивними вправами;

календарно-тематичне планування;

слайди до уроків;

посібник для вчителя;

участь у конкурсі "Підприємливі UA".

У червні-липні 2025 року курси підвищення кваліфікації вже пройшли понад 2500 вчителів. Авторський колектив також проводить вебінари та консультації.

Наразі команда працює над відеокурсом для платформи "Всеукраїнська школа онлайн" та матеріалами для профільної школи.

Коли обиратимуть підручники

Із 18 до 23 березня 2026 року школи зможуть обрати підручники для 9 класу на 2026-2027 навчальний рік відповідно до наказу МОН.