Гроші, податки та власна справа: чому НБУ навчатиме дев’ятикласників з вересня 2026 року

З 1 вересня 2026 року учні 9 класів українських шкіл почнуть вивчати оновлений курс "Підприємництво і фінансова грамотність". Спеціальний підручник розробили фахівці Національного банку України.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на пресслужбу НБУ.
Підручник "Підприємництво і фінансова грамотність" для 9 класу став продовженням курсу для 8 класу, який уже впроваджено у 2025-2026 навчальному році.
Він отримав гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (наказ МОН від 27.01.2026 №110) та пройшов апробацію (наказ від 02.02.2026 №142). Це підтверджує його відповідність:
З нового навчального року учні 9 класів поглиблюватимуть знання про:
У НБУ підкреслюють, що значна частина матеріалу у 9 класі буде присвячена саме підприємництву.
Підручник орієнтований на практичне застосування знань у повсякденному житті. Його розробили з урахуванням вікових особливостей учнів та їхнього попереднього навчального досвіду.
Серед особливостей видання:
Курс також супроводжується всеукраїнським конкурсом підприємницьких проєктів "Підприємливі UA", що дозволяє учням одразу застосовувати отримані знання на практиці.
Для педагогів підготували:
У червні-липні 2025 року курси підвищення кваліфікації вже пройшли понад 2500 вчителів. Авторський колектив також проводить вебінари та консультації.
Наразі команда працює над відеокурсом для платформи "Всеукраїнська школа онлайн" та матеріалами для профільної школи.
Із 18 до 23 березня 2026 року школи зможуть обрати підручники для 9 класу на 2026-2027 навчальний рік відповідно до наказу МОН.
